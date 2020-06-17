Über die rote Ampel - Fahrradpolizei DresdenJetzt kostenlos streamen
Folge 104: Über die rote Ampel - Fahrradpolizei Dresden
64 Min.Folge vom 17.06.2020Ab 12
Dresden. Die Polizisten der Fahrrad-Staffel Thomas, Holger und Harald kontrollieren den Verkehr. Dabei ahnden sie vom Überfahren einer roten Ampel bis zum Fahren auf der falschen Seite alles, was die Verkehrsteilnehmer gefährden könnte. Und: Hauptkommissar Thorsten Radke kämpft täglich gegen das Chaos auf der A10 in Brandenburg. Unterwegs zu einem Unfall auf dem Berliner Ring ist die Rettungsgasse blockiert. Im Zweifel kann so ein Fehlverhalten über Leben und Tod entscheiden.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12