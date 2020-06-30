E-Roller ohne Zulassung - Fahrradstaffel DresdenJetzt kostenlos streamen
Folge 112: E-Roller ohne Zulassung - Fahrradstaffel Dresden
64 Min.Folge vom 30.06.2020Ab 12
Polizeikommissare Thomas und Polizeihauptmeister Harald halten einen E-Roller ohne Versicherungskennzeichen an. Überhaupt entspricht das Gefährt nicht der deutschen Verkehrsordnung. Der Fahrer zeigt sich uneinsichtig: Angeblich hat ihm ein Polizist etwas anderes erzählt. Und: Alkoholabsturz: In einem Club in Regensburg fällt ein Mann aus zwei Metern Höhe auf eine Frau. Rettungssanitäter Dominik und Gökhan haben alle Hände voll zu tun, die Schwerverletzte zu versorgen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12