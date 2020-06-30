Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Kabel EinsStaffel 2020Folge 112vom 30.06.2020
E-Roller ohne Zulassung - Fahrradstaffel Dresden

E-Roller ohne Zulassung - Fahrradstaffel DresdenJetzt kostenlos streamen

Folge 112: E-Roller ohne Zulassung - Fahrradstaffel Dresden

64 Min.Folge vom 30.06.2020Ab 12

Polizeikommissare Thomas und Polizeihauptmeister Harald halten einen E-Roller ohne Versicherungskennzeichen an. Überhaupt entspricht das Gefährt nicht der deutschen Verkehrsordnung. Der Fahrer zeigt sich uneinsichtig: Angeblich hat ihm ein Polizist etwas anderes erzählt. Und: Alkoholabsturz: In einem Club in Regensburg fällt ein Mann aus zwei Metern Höhe auf eine Frau. Rettungssanitäter Dominik und Gökhan haben alle Hände voll zu tun, die Schwerverletzte zu versorgen.

Weitere Folgen in Staffel 2020

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs