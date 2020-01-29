Person im Gleis - Bundespolizei Berlin OstbahnhofJetzt kostenlos streamen
Folge 21: Person im Gleis - Bundespolizei Berlin Ostbahnhof
59 Min.Folge vom 29.01.2020Ab 12
Stephan und Maria von der Bundespolizei Berlin beginnen ihre Nachtschicht am Berliner Ostbahnhof und den S-Bahnstationen der Umgebung. Sie werden zum Bahnhof Nikolassee gerufen, an dem eine Person von einem Zug erfasst worden sein soll. Und: Die Polizeihauptkommissare Martin Asen und Reinhold Köckeis führen in Deggendorf eine LKW-Großkontrolle durch. Schon bei ersten Fall stellen die beiden Verkehrspolizisten einen erheblichen Verstoß der Ladungssicherung fest.
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12