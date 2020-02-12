Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins Staffel 2020 Folge 31 vom 12.02.2020
Gefährliche Schwarzfahrer - Bundespolizei Dresden

60 Min. Folge vom 12.02.2020 Ab 12

Hauptbahnhof Dresden. Arbeitsplatz der Bundespolizisten Ralf und Kai. Aus einem Fernzug ziehen sie zwei Schwarzfahrer raus, die beide keine Papiere bei sich haben. Der eine ist polizeibekannt, der andere hat ein Messer bei sich. Und: Bei einem Auffahrunfall auf der A2 Richtung Hannover mit drei beteiligten LKW wollen die beiden Autobahnpolizisten Saskia und Marian am Ort des Geschehens herausfinden, was genau zu dem Unfall mit einer schwer verletzten Person geführt hat.

