Kabel EinsStaffel 2020Folge 32vom 13.02.2020
Vorsicht, Explosionsgefahr - Polizei Bremerhaven

59 Min.Folge vom 13.02.2020Ab 12

Umweltgefährdend, giftig, brennbar, explosiv: Solche Transporte stoppen Matthias und Stefan der Polizei Bremerhaven. Im Hafengebiet halten die beiden einen LKW mit hoch entzündlichem Propangas an. Ausgerechnet bei den Feuerlöschern finden die Kommissare Mängel. Und:Wenn Tiere leiden oder in Not geraten, wird er gerufen: Stefan Bröckling, Gründer des Tiernotrufs Düsseldorf. Heute hat sich ein Blesshuhn in einer Angelschnur verfangen und muss aus dem See gerettet werden.

