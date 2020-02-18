Herrenloses Gepäck im Hauptbahnhof - Bundespolizei HalleJetzt kostenlos streamen
59 Min.Folge vom 18.02.2020Ab 12
Am Hauptbahnhof Halle sorgen die beiden Bundespolizisten Jens und Hans Ulrich für Sicherheit und Ordnung. Bei einem Supermarkt entdecken die beiden herrenloses Gepäck und werden plötzlich von zwei jungen Männern attackiert. Haben diese etwas zu verbergen? Und: Wiesbaden. Müllsheriff Peter Brech macht sich zusammen mit der Stadtpolizei auf die Suche nach Müll-Sündern. Direkt an der ersten Straßenecke entdeckt er einen illegalen Müllberg.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12