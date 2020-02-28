Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2020Folge 43vom 28.02.2020
Bezahlt und doch nicht bezahlt - Zoll Frankfurt Flughafen

Bezahlt und doch nicht bezahlt - Zoll Frankfurt Flughafen

Folge 43: Bezahlt und doch nicht bezahlt - Zoll Frankfurt Flughafen

60 Min.Folge vom 28.02.2020Ab 12

Zöllnerin Elena und Zöllner Jörn kontrollieren Reisende am Frankfurter Flughafen. Sie haben bei einem Mann mehr Zigaretten gefunden, als erlaubt. Einen Teil hat er bereits verzollt. Den Rest will Elena nun abrechnen. Zum Unverständnis des Mannes. Und: Missachtete Halteverbote, zugeparkte Busspuren, dreiste Ausreden. Die Parksünder der Hessenmetropole haben ihre Rechnung ohne Remo Ruf und seinen Kollegen von der Verkehrsüberwachung des ÖPNV gemacht ...

