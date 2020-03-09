Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Kabel EinsStaffel 2020Folge 49vom 09.03.2020
Illegaler Waffenbesitz - Bundespolizei Hauptbahnhof Freiburg

Illegaler Waffenbesitz - Bundespolizei Hauptbahnhof FreiburgJetzt kostenlos streamen

Folge 49: Illegaler Waffenbesitz - Bundespolizei Hauptbahnhof Freiburg

63 Min.Folge vom 09.03.2020Ab 12

Die Bundespolizisten Christian und Eduard sind am Freiburger Hauptbahnhof im Einsatz. Als die beiden einen jungen Mann kontrollieren, finden sie bei ihm die unterschiedlichsten Waffen. Und: Notfall-Einsatz für die Sanitäter Tobias Hannemann und Alexander Schmidt vom Krankentransport Ost/West in Leipzig: Ein Patient hat vermutlich eine Blutvergiftung. Jetzt zählt jede Sekunde. Kommen die Sanitäter rechtzeitig an?

Weitere Folgen in Staffel 2020

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs