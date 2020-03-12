Hochzeit mit Hindernissen - Bundespolizei FlensburgJetzt kostenlos streamen
Folge 52: Hochzeit mit Hindernissen - Bundespolizei Flensburg
64 Min.Folge vom 12.03.2020Ab 12
An der Grenze zu Dänemark sind Thomas und Frank von der Bundespolizei Flensburg zur Kontrolle unterwegs. Auf einem Autobahnparklatz finden sie einen PKW mit beschlagenen Scheiben vor. Die Insassen wollen nach Dänemark, um dort zu heiraten. Doch das ist nicht ganz so einfach. Und: Auf der A30 bei Bissendorf erregt der Aufbau eines Abfalltransporters die Aufmerksamkeit von Polizeihauptkommissar Frank und Kollege Polizeioberkommissar Dennis von der Polizei Osnabrück ...
