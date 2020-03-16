Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2020Folge 54vom 16.03.2020
Zu viel Diesel geladen - BuPo Flensburg

Zu viel Diesel geladen - BuPo Flensburg

Folge 54: Zu viel Diesel geladen - BuPo Flensburg

63 Min.Folge vom 16.03.2020Ab 12

Thomas und Gösta von der Bundespolizei Flensburg überwachen das Grenzgebiet zu Dänemark. Bei ihrer täglichen Streiffahrt auf der A7 kontrollieren sie Fahrer und Fahrzeuge. Bei der Überprüfung eines bulgarischen Fahrzeugs finden sie mehrere Kanister mit Diesel. Und: Bad Bentheim an der holländischen Grenze - Technikexperten Dennis, Matthäus und Frank von der Landespolizei Osnabrück kontrollieren einen russischen LKW mit zalreichen Mängeln ...

