Folge 54: Zu viel Diesel geladen - BuPo Flensburg
63 Min.Folge vom 16.03.2020Ab 12
Thomas und Gösta von der Bundespolizei Flensburg überwachen das Grenzgebiet zu Dänemark. Bei ihrer täglichen Streiffahrt auf der A7 kontrollieren sie Fahrer und Fahrzeuge. Bei der Überprüfung eines bulgarischen Fahrzeugs finden sie mehrere Kanister mit Diesel. Und: Bad Bentheim an der holländischen Grenze - Technikexperten Dennis, Matthäus und Frank von der Landespolizei Osnabrück kontrollieren einen russischen LKW mit zalreichen Mängeln ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12