Folge 56: Party, Saufen, Sicherheit
64 Min.Folge vom 18.03.2020Ab 12
In Günzburg besuchen jedes Wochenende mehrere tausend Jugendliche und junge Erwachsene den Nachtclub "Puls". Bei der heutigen Veranstaltung sorgen die Securitys Peter und Frank für die Sicherheit und die Gesundheit der Gäste. Plötzlich wird eine junge Frau wird von ihren Freunden aus dem Club getragen. Und: Die A30 bei Osnabrück. Die Polizei führt heute unter Polizeihauptkommissar Frank Krämer eine LKW-Kontrolle durch, als ein Gefahrguttransporter in die Kontrollstelle fährt ...
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12