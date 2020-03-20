Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Kabel EinsStaffel 2020Folge 58vom 20.03.2020
Illegale Einreise verhindern - BuPo Flensburg

Illegale Einreise verhindern - BuPo FlensburgJetzt kostenlos streamen

Folge 58: Illegale Einreise verhindern - BuPo Flensburg

64 Min.Folge vom 20.03.2020Ab 12

Thomas und Frank kontrollieren an der deutsch-dänischen Grenze. Besonders Transporter sind für die Bundespolizisten interessant, denn sie sind von außen nicht einsehbar. Als sie die Papiere eines tschechischen Fahrzeugs überprüfen, bemerken sie, dass es nicht versichert ist. Und: Die A4 zwischen Dresden und Bautzen. Die Bundespolizisten Ronny und Michael halten nach auffälligen Fahrzeugen Ausschau, als plötzlich ein Mann auf sie zukommt ...

Weitere Folgen in Staffel 2020

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs