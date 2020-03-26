Rotlicht Rentner - Unfalldienst BremerhavenJetzt kostenlos streamen
Folge 62: Rotlicht Rentner - Unfalldienst Bremerhaven
63 Min.Folge vom 26.03.2020Ab 12
Nils Spichal und Michael Zein vom Verkehrsdienst Bremerhaven sind auf Streife. Ihnen fällt ein Rentner auf, der bei Rot über die Ampel fährt. Sie stellen ihn zur Rede, doch von Einsicht keine Spur. Und:Marco und Andreas von der Bundespolizei Bad Brambach kontrollieren einen Mann, der von Frankreich nach Polen unterwegs ist. Sein PKW weißt erhebliche Mängel auf und scheint ein Risiko für andere Verkehrsteilnehmer zu sein. Ist hier seine Fahrt zu Ende?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
12