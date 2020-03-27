Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Kabel EinsStaffel 2020Folge 63vom 27.03.2020
Ehemaliger Rennfahrer kontrolliert Motorräder - Polizei Hildesheim

Ehemaliger Rennfahrer kontrolliert Motorräder - Polizei HildesheimJetzt kostenlos streamen

Folge 63: Ehemaliger Rennfahrer kontrolliert Motorräder - Polizei Hildesheim

64 Min.Folge vom 27.03.2020Ab 12

Die Rühler Schweiz gilt mit ihren kurvigen Straßen zu den beliebtesten Motorradregionen Deutschlands. Doch regelmäßig kommt es hier zu schweren Unfällen mit Bikern. Die Kontrollgruppe KRAD der Polizei Hildesheim geht in großen Kontrollaktionen dagegen vor. Und: Missachtete Halteverbote, zugeparkte Busspuren, dreiste Ausreden - der alltägliche Wahnsinn auf Wiesbadens Straßen. Doch die Parksünder der Hessenmetropole haben ihre Rechnung ohne Remo Ruf gemacht.

Weitere Folgen in Staffel 2020

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs