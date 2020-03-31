Folge 65: Folge 65
17 Min.Folge vom 31.03.2020Ab 12
Deutschland steht gerade still, denn das Coronavirus beherrscht das Leben. Ausgangsbeschränkungen und Kontaktsperren sind seit einer Woche für die allermeisten Personen Alltag. Doch davon lassen sich viele Menschen nicht unterkriegen. "Achtung Kontrolle aktuell" hat in Erfahrung gebracht, was Ordnungshüter und medizinisches Personal gerade erleben, und wie alle dafür sorgen können, dass trotz der widrigen Umstände alles weiterlaufen kann.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12