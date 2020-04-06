Folge 69: Abschleppen trotz Corona
63 Min.Folge vom 06.04.2020Ab 12
Die Frankfurter Abschleppunternehmer Angela und Guido Dentz müssen auch während der Corona-Krise arbeiten. Im Auftrag von Polizei und Ordnungsamt sind sie zuständig für die Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr. Neben allen Schutzmaßnahmen auch eine wirtschaftliche Herausforderung - die Auftragslage hat sich halbiert. Und: Michael Rödel und Patrick Seiche von der Stadtpolizei Bensheim kontrollieren die Einhaltung der Ausgangsbeschränkung.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12