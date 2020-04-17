Gestohlenes Fahrzeug - Autobahnpolizei BrandenburgJetzt kostenlos streamen
Folge 76: Gestohlenes Fahrzeug - Autobahnpolizei Brandenburg
63 Min.Folge vom 17.04.2020Ab 12
Auf der A12 zwischen Berliner Ring und Frankfurt an der Oder gerät ein Porsche Cayenne den Polizisten Norbert und Silvio ins Visier. Luxuslimousinen stehen bei Autodieben hoch im Kurs. Zudem hat der Wagen ein rotes Kennzeichen. Und: Der 51-jährige deutsche Küchenkontrolleur Markus Lordt übernimmt in Shanghai eine verwahrloste Kantine. Dabei ist hier nicht nur die sprachliche Barriere zwischen Küchenchef und Angestellten eine Herausforderung ...
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12