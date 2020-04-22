Folge 79: Bus ohne Plakette - Buskontrolle Lüneburg
63 Min.Folge vom 22.04.2020Ab 12
Die A7 nahe Hamburg. Jenny und Christian von der Autobahnpolizei Winsen/Luhe halten Ausschau nach verdächtigen Reisebussen. Sie stoppen einen Linienbus, der ohne gültige Plakette unterwegs ist. Wieso fehlt diese? Und: Der Kohlbergtunnel auf der A96 zwischen Landsberg und Memmingen. Für die Straßenwärter Walter, Anton und Philipp von der Autobahnmeisterei Mindelheim bedeutet dieser Arbeitsplatz: Arbeiten unter Hochdruck nur wenige Schritte vom fließenden Verkehr entfernt.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12