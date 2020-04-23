Schlagstock im Fahrerhaus - LKW Kontrolle LandshutJetzt kostenlos streamen
Folge 80: Schlagstock im Fahrerhaus - LKW Kontrolle Landshut
64 Min.Folge vom 23.04.2020Ab 12
Auf der A92 bei Deggendorf führen Stefan und Franziska der Polizei Niederbayern eine LKW- und Kleintransporter-Kontrolle durch. Sie winken einen Fahrer aus Tschechien heraus, der einen verbotenen Schlagstock im Fahrerhaus liegen hat und den Besitz rechtfertigt. Und: In Krefeld betreibt die Familie Kaisers seit 50 Jahren einen Abschlepphof. Tochter Sabine ist zu ihrem ersten Auftrag unterwegs: Ein Auto steht im absoluten Halteverbot direkt vor der Zufahrt eines Krankenhauses.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12