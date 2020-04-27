Einreisekontrolle Warnemünde - Polizei RostockJetzt kostenlos streamen
Folge 82: Einreisekontrolle Warnemünde - Polizei Rostock
Folge vom 27.04.2020
Das Coronavirus hat Deutschland fest im Griff. Zur Eindämmung der Pandemie hat Mecklenburg-Vorpommern ein Einreiseverbot für Touristen aus anderen Bundesländern verhängt. In Warnemünde führt die Polizei Rostock deshalb Fahrzeugkontrollen durch. Und: Desinfektor Marcell Engel und sein Team sagen den Coronaviren den Kampf an. Unternehmen mit viel Publikumsverkehr sind besonders auf die Hilfe der Hygieneprofis angewiesen.
