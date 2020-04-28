Alkoholkontrolle für LKW-Fahrer - Polizei MainzJetzt kostenlos streamen
Folge 83: Alkoholkontrolle für LKW-Fahrer - Polizei Mainz
64 Min.Folge vom 28.04.2020Ab 12
Sonntagabend. An einem Rastplatz an der A61 bei Worms führen die Polizisten Marcel und Torsten Alkoholtests bei LKW-Fahrern durch. Denn ein tonnenschwerer Laster wird mit einem alkoholisierten Lenker schnell zum Todesgeschoss. Und: Das Ehepaar Angela und Guido Dentz machen sich für seine Einsätze bereit. Sie schleppen Falschparker oder defekte Fahrzeuge in und um Frankfurt ab.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12