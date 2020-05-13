Arbeiten am Limit - Autobahnmeisterei MannheimJetzt kostenlos streamen
Folge 90: Arbeiten am Limit - Autobahnmeisterei Mannheim
63 Min.Folge vom 13.05.2020Ab 12
Mannheim. Hier ist das Gebiet von Straßenwärter Oliver und Volker von der Autobahnmeisterei. Ihr Einsatzraum umfasst rund 100 Autobahnkilometer. Ihr nächster Einsatz: An einer Anschlussstelle der Autobahn müssen Absperrtafeln geklebt werden. Kein ungefährliches Unterfangen. Und: Polizei-Großkontrolle auf der A30 an der holländischen Grenze. Olaf von der Bundespolizei Oldenburg überprüft zusammen mit 50 Kollegen des Zolls, der Landes- sowie Bundespolizei Autos und LKW.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12