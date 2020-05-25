Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2020Folge 92vom 25.05.2020
64 Min.Folge vom 25.05.2020Ab 12

Nicole Neueder und Mario Renz von der Tierrettung Niederbayern versorgen auch in Zeiten des Corona-Virus kranke und verletzte Tiere. Heute sind sie in Deggendorf im Einsatz. Ein Hund hat womöglich einen Giftköder gefressen. Seit einer Stunde leidet er unter Erbrechen und Durchfall. Jetzt ist schnelle Hilfe gefragt. Und: In Herne kümmern sich Guido Thiel und Stefan Schröder von den städtischen Entsorgungsbetrieben um Müllsünder.

