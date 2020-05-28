Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Kabel EinsStaffel 2020Folge 93vom 28.05.2020
Autokino in Zeiten von Corona - Autokino Kornwestheim

Autokino in Zeiten von Corona - Autokino KornwestheimJetzt kostenlos streamen

Folge 93: Autokino in Zeiten von Corona - Autokino Kornwestheim

63 Min.Folge vom 28.05.2020Ab 12

In Kornwestheim nördlich von Stuttgart hat das Autokino trotz Corona-Virus geöffnet. Goran Mihajlovic sorgt mit acht weiteren Servicemitarbeitern für Ordnung auf dem drei Hektar großen Gelände. Doch an die geltenden Corona-Regeln halten sich nicht alle Besucher. Und: Durch die Corona-Krise musste der Tierpark Görlitz für 47 Tage seine Tore schließen. Einen Tag vor der Wiedereröffnung geben die Mitarbeiter alles, um die nötigen Auflagen rechtzeitig umzusetzen.

Weitere Folgen in Staffel 2020

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs