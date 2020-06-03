Unerlaubt eingereist - Bundespolizei FlensburgJetzt kostenlos streamen
Folge 95: Unerlaubt eingereist - Bundespolizei Flensburg
63 Min.Folge vom 03.06.2020Ab 12
Frank und Thomas von der Bundespolizei Flensburg kontrollieren mit ihren Kollegen immer wieder am Hauptbahnhof. Hier fahren regelmäßig Züge aus Dänemark ein. Seitdem skandinavische Länder ihre Asylpolitik verschärft haben, kommen immer mehr Menschen unerlaubt nach Deutschland. Und: Hamburg. Die Tierschutzberaterinnen Alena Kramer und Nicole Hartmann haben einen anonymen Hinweis auf einen illegalen Katzenhandel bei eBay bekommen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12