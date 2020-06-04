Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins Staffel 2020 Folge 96 vom 04.06.2020
Großkontrolle Polizei Goslar

Folge 96: Großkontrolle Polizei Goslar

64 Min. Folge vom 04.06.2020 Ab 12

Tim Holzhausen und Torge Kollenrott von der Polizei Goslar nehmen im Rahmen einer Verkehrskontrolle Fahrzeuge und deren Fahrer in Augenschein. Der Schwerpunkt liegt auf Schmuggelware und Diebesgut. Und: Dortmund. Hier kontrollieren Sebastian Schmidt und Christopher Wohland von der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft die Arbeitssicherheit auf Baustellen. Bei der Kontrolle fällt den Aufsichtspersonen auf, dass mehrere Gerüstbauer in fünf Meter Höhe ohne Helm arbeiten.

