Folge 96: Großkontrolle Polizei Goslar
64 Min.Folge vom 04.06.2020Ab 12
Tim Holzhausen und Torge Kollenrott von der Polizei Goslar nehmen im Rahmen einer Verkehrskontrolle Fahrzeuge und deren Fahrer in Augenschein. Der Schwerpunkt liegt auf Schmuggelware und Diebesgut. Und: Dortmund. Hier kontrollieren Sebastian Schmidt und Christopher Wohland von der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft die Arbeitssicherheit auf Baustellen. Bei der Kontrolle fällt den Aufsichtspersonen auf, dass mehrere Gerüstbauer in fünf Meter Höhe ohne Helm arbeiten.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12