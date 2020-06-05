Rollfeldraser - Vorfeldmeister Flughafen MünchenJetzt kostenlos streamen
Folge 97: Rollfeldraser - Vorfeldmeister Flughafen München
64 Min.Folge vom 05.06.2020Ab 12
Richard Hermann und Felix Jemiller sind Vorfeldmeister und für die Sicherheit der Verkehrswege am Münchner Flughafen zuständig. Mehr als 30 Stundenkilometer sind verboten. Mit Laser-Pistolen ziehen die beiden Meister Raser aus dem Verkehr. Und: Markus Holzknecht und Peter Lienbacher von der ASFINAG Salzburg kontrollieren an der deutsch-österreichischen Grenze. Wer keine gültige Vignette hat, wird gestoppt. Jeder Fahrer hat eine andere Ausrede oder will feilschen.
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12