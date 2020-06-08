Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2020Folge 98vom 08.06.2020
Lichtkontrolle - Polizei Mönchengladbach

Folge 98: Lichtkontrolle - Polizei Mönchengladbach

63 Min.Folge vom 08.06.2020

Großkontrolle in Mönchengladbach: Die Hauptkommissare Ralf Wellesen und Olaf Skorzik nehmen gezielt Fahrzeuge mit defekter oder unzureichender Beleuchtung ins Visier. Außerdem achten die beiden auf weitere Sicherheitsmängel wie falsch gesicherte Ladung oder berauschte Fahrer. Und: Niemegk in Brandenburg: Hier müssen zwei 50 Meter hohe Schornsteine gesprengt werden, um Platz für Solaranlagen zu schaffen. Sprengmeister Robert Halter und sein Team übernehmen den Einsatz.

