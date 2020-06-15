Zu tief ins Glas geschaut - Bundespolizei Hamburg HBFJetzt kostenlos streamen
Folge 102: Zu tief ins Glas geschaut - Bundespolizei Hamburg HBF
64 Min.Folge vom 15.06.2020Ab 12
Hamburg Hauptbahnhof - Sascha und Timo von der Hamburger Bundespolizei sind auf Streife unterwegs. Zu ihren Aufgaben gehört es, präventiv zu handeln und Gefahrensituationen zu vermeiden. Sie müssen schnell reagieren, als sie einen alkoholisierten Mann sehen. Und: Jedes Jahr gibt es mehr als 100.000 Unfälle auf deutschen Baustellen. Aus diesem Grund kontrollieren Thomas Schwarz und Christopher Wohland von der Berufsgenossenschaft Bau in Dortmund Baustellen.
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12