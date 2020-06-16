Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2020Folge 103vom 16.06.2020
Rettungsdienst Weiden in der Oberpfalz: Brand im Haus

Folge 103: Rettungsdienst Weiden in der Oberpfalz: Brand im Haus

Folge vom 16.06.2020

Weiden in der Oberpfalz in Bayern. Einsatz für Notfallsanitäter Stefan Diesenbacher und Rettungssanitäter Lukas Dellinger vom Bayerischen Roten Kreuz. In einer Wohnung ist ein Rauchmelder angegangen. Kommen die Sanitäter rechtzeitig an? Und: Lüneburg in Niedersachsen. Heike Salland und Volker Weber vom Ordnungsamt kontrollieren Falschparker. In der Fußgängerzone blockiert ein Fahrzeug eine Feuerwehrzufahrt. Bei einem Notfall kann das schwerwiegende Folgen haben.

