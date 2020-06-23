Diebstahl am Hauptbahnhof - Bundespolizei LeipzigJetzt kostenlos streamen
Folge 107: Diebstahl am Hauptbahnhof - Bundespolizei Leipzig
64 Min.Folge vom 23.06.2020Ab 12
Am Hauptbahnhof in Leipzig sind Ronny und Karsten auf Streife. Einer jungen Frau wird das Handy geklaut - alle Daten und Kontakte sind weg. Die Bundespolizisten versuchen zu helfen, wo sie können. Und: Zum Saisonauftakt trifft sich Deutschlands Tuning-Szene jedes Jahr in Meinerzhagen. Polizist Marc Hüppler ist gelernter Zweiradmechatroniker und kennt sich mit illegalen Umbauten aus. Er schaut und hört genau hin, welche Maschinen mit unerlaubten Teilen bestückt sind.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12