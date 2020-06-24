Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Staffel 2020
Folge 108
vom 24.06.2020
Ferienreiseverbot für LKW - Autobahnpolizei Arnsberg

64 Min.
Folge vom 24.06.2020
Ab 12

Die A1 am Kamener Kreuz. In der Ferienzeit kontrollieren Oberkommissarin Schnadt und Oberkommissar Horstmann der Autobahnpolizei Arnsberg vor allem LKW. Die dürfen an den Samstag im Juli und August nur mit Genehmigung fahren. Und: Die Serpentinen im Umland von Hildesheim locken kurvenhungrige Motorradfahrer in Scharen an. Zum Ärger der lärmgeplagten Anwohner. Die Kontrollgruppe "Krad" der Polizei greift deshalb durch. Sie kontrolliert illegal getunte Bikes.

