Ferienreiseverbot für LKW - Autobahnpolizei ArnsbergJetzt kostenlos streamen
Folge 108: Ferienreiseverbot für LKW - Autobahnpolizei Arnsberg
64 Min.Folge vom 24.06.2020Ab 12
Die A1 am Kamener Kreuz. In der Ferienzeit kontrollieren Oberkommissarin Schnadt und Oberkommissar Horstmann der Autobahnpolizei Arnsberg vor allem LKW. Die dürfen an den Samstag im Juli und August nur mit Genehmigung fahren. Und: Die Serpentinen im Umland von Hildesheim locken kurvenhungrige Motorradfahrer in Scharen an. Zum Ärger der lärmgeplagten Anwohner. Die Kontrollgruppe "Krad" der Polizei greift deshalb durch. Sie kontrolliert illegal getunte Bikes.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12