Staffel 2020Folge 16vom 22.01.2020
Verfolgungsjagd von Autoschmuggler - Bundespolizei Forst

Verfolgungsjagd von Autoschmuggler - Bundespolizei ForstJetzt kostenlos streamen

Folge 16: Verfolgungsjagd von Autoschmuggler - Bundespolizei Forst

60 Min.Folge vom 22.01.2020Ab 12

An der deutsch-polnischen Grenze fahnden die Bundespolizisten Oliver und Frank nach Schleuser- und Diebesbanden. Oft werden im 150 km entfernten Berlin Autos geklaut und über die Grenze nach Polen gebracht. Die Polizisten wollen einen teuren SUV kontrollieren, doch der Fahrzeugführer hält nicht an. Und: Die Rettungsassistenten Richard und Tatiyana sind im Auftrag des Rettungsdienstes ASB in München unterwegs. Bei ihrer nächsten Einsatzmeldung müssen die Sanitäter schnell handeln.

