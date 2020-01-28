Folge 20: Zoff um Stoff - Polizei Celle
Der Streifendienst der Polizei Celle in Niedersachsen ist am Wochenende voll ausgelastet. Stefan Neidhart und sein Kollege Ulrich von Bestenbostel erhalten die erste Meldung von der Leitstelle: Auf einer Party sollen Jugendliche Drogen bekommen haben. Doch Ärger machen nicht die Teenager, sondern ein Vater. Und: Auf einem Bauernhof in Gießen droht Inzucht. Der Hengst muss dringend kastriert werden. Bekommt Landtierarzt Dr. Henrik Wagner die Situation in den Griff?
