Kabel EinsStaffel 2020Folge 21vom 29.01.2020
Person im Gleis - Bundespolizei Berlin Ostbahnhof

Person im Gleis - Bundespolizei Berlin OstbahnhofJetzt kostenlos streamen

Folge 21: Person im Gleis - Bundespolizei Berlin Ostbahnhof

59 Min.Folge vom 29.01.2020Ab 12

Stephan und Maria von der Bundespolizei Berlin beginnen ihre Nachtschicht am Berliner Ostbahnhof und den S-Bahnstationen der Umgebung. Sie werden zum Bahnhof Nikolassee gerufen, an dem eine Person von einem Zug erfasst worden sein soll. Und: Die Polizeihauptkommissare Martin Asen und Reinhold Köckeis führen in Deggendorf eine LKW-Großkontrolle durch. Schon bei ersten Fall stellen die beiden Verkehrspolizisten einen erheblichen Verstoß der Ladungssicherung fest.

