Folge 26: Freimenge deutlich überschritten - Zoll Düsseldorf
Folge 26: Freimenge deutlich überschritten - Zoll Düsseldorf
59 Min. Folge vom 05.02.2020 Ab 12
Am Flughafen Düsseldorf sind die beiden Zollbeamten Luise Muskulus und Adalbert Dyballa im Einsatz. Schon der erste Reisende, den sie kontrollieren, überschreitet seine Freimenge an Shisha-Tabak. Und: In Wiesbaden sind die Fahrkartenkontrolleure Lena und Luca unterwegs, um gegen Ticketsünder vorzugehen. Bei ihrer ersten Kontrolle treffen die beiden auf ein Pärchen ohne Fahrscheine. Nach einem kurzen Check wird klar: Bei den beiden handelt es sich um Wiederholungstäter.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12