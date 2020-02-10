Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Kabel EinsStaffel 2020Folge 29vom 10.02.2020
Illegal eingeführte Waffen - Bundespolizei Bad Brambach

Illegal eingeführte Waffen - Bundespolizei Bad BrambachJetzt kostenlos streamen

Folge 29: Illegal eingeführte Waffen - Bundespolizei Bad Brambach

59 Min.Folge vom 10.02.2020Ab 12

Der sogenannte "Vietnamesenmarkt" in Tschechien ist nicht nur für Schnäppchen aller Art bekannt - hier wird unter der Hand auch allerlei Illegales angeboten. Direkt hinter der Grenze kontrollieren die Polizeibeamten Andreas und Marco, damit keine verbotenen Gegenstände nach Deutschland eingeführt werden. Und: Im Ruhrgebiet wird Abschlepper Patrick Jolling zu einem Unfall gerufen, bei dem sich das Auto einer Fahranfängerin überschlagen hat.

Weitere Folgen in Staffel 2020

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs