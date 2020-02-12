Gefährliche Schwarzfahrer - Bundespolizei DresdenJetzt kostenlos streamen
Folge 31: Gefährliche Schwarzfahrer - Bundespolizei Dresden
60 Min.Folge vom 12.02.2020Ab 12
Hauptbahnhof Dresden. Arbeitsplatz der Bundespolizisten Ralf und Kai. Aus einem Fernzug ziehen sie zwei Schwarzfahrer raus, die beide keine Papiere bei sich haben. Der eine ist polizeibekannt, der andere hat ein Messer bei sich. Und: Bei einem Auffahrunfall auf der A2 Richtung Hannover mit drei beteiligten LKW wollen die beiden Autobahnpolizisten Saskia und Marian am Ort des Geschehens herausfinden, was genau zu dem Unfall mit einer schwer verletzten Person geführt hat.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12