Kabel EinsStaffel 2020Folge 34vom 17.02.2020
Atemnot durch Bauchschmerzen - RTW Nürnberg

Atemnot durch Bauchschmerzen - RTW NürnbergJetzt kostenlos streamen

Folge 34: Atemnot durch Bauchschmerzen - RTW Nürnberg

60 Min.Folge vom 17.02.2020Ab 12

Nürnberg. Schichtbeginn für Martin Schüßler und Julian Lohse vom Bayerischen Roten Kreuz. Sie werden zu einem Notfall gerufen. Eine Frau bekommt keine Luft und hat starke Bauchschmerzen. Die Situation ist lebensbedrohlich. Und: Dresden, Brennpunkt Hauptbahnhof. Der Einsatzort von Polizeihauptmeister Kai und Polizeikommissar Ralf. Sie greifen eine Gruppe Demonstranten auf, die sich nicht ausweisen wollen. Auf der Wache eskaliert es.

