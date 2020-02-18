Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2020Folge 35vom 18.02.2020
Herrenloses Gepäck im Hauptbahnhof - Bundespolizei Halle

Herrenloses Gepäck im Hauptbahnhof - Bundespolizei Halle

Folge 35: Herrenloses Gepäck im Hauptbahnhof - Bundespolizei Halle

59 Min.Folge vom 18.02.2020Ab 12

Am Hauptbahnhof Halle sorgen die beiden Bundespolizisten Jens und Hans Ulrich für Sicherheit und Ordnung. Bei einem Supermarkt entdecken die beiden herrenloses Gepäck und werden plötzlich von zwei jungen Männern attackiert. Haben diese etwas zu verbergen? Und: Wiesbaden. Müllsheriff Peter Brech macht sich zusammen mit der Stadtpolizei auf die Suche nach Müll-Sündern. Direkt an der ersten Straßenecke entdeckt er einen illegalen Müllberg.

