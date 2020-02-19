Feiertagsfahrverbot - Verkehrskontrolle Winsen/LuheJetzt kostenlos streamen
Folge 36: Feiertagsfahrverbot - Verkehrskontrolle Winsen/Luhe
59 Min.Folge vom 19.02.2020Ab 12
Auf der A7 bei Winsen an der Luhe. Die Polizeikommissare Michael Preuß und Tim Klahn kontrollieren die Einhaltung des Feiertagsfahrverbotes für LKW. Schon bei dem ersten Fahrzeug müssen die beiden überprüfen, ob er für seine Fracht eine Sondergenehmigung besitzt. Und: Schwarzfahrer sorgen bei den Verkehrsbetrieben jährlich für 250 Millionen Euro Schaden. In Wiesbaden sind die Ticketkontrolleure Eric und Tom rund um die Uhr unterwegs, um gegen Ticketsünder vorzugehen.
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12