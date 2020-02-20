Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2020Folge 37vom 20.02.2020
Einsatz für den Drogenspürhund - Großkontrolle Holländische Grenze

Folge 37: Einsatz für den Drogenspürhund - Großkontrolle Holländische Grenze

60 Min.Folge vom 20.02.2020Ab 12

Auf der A30, an der Grenze zu den Niederlanden, führt die Bundespolizei eine Großkontrolle durch. Kai leitet den Einsatz, dessen Ziel es ist, Drogenschmugglern und Diebesbanden das Handwerk zu legen. Bei der Kontrolle eines Wohnwagens wird ein Drogenspürhund eingesetzt, um einen möglichen illegalen Rauschgifttransport aufzudecken. Und: Frankfurt am Main. Abschleppfahrer Angela und Guido Dentz werden zu einem Falschparker gerufen. Sie wetten darauf, was sie vor Ort erwarten wird.

