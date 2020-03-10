Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2020Folge 50vom 10.03.2020
Zu viel Bargeld - Zoll Flughafen München

Zu viel Bargeld - Zoll Flughafen MünchenJetzt kostenlos streamen

Folge 50: Zu viel Bargeld - Zoll Flughafen München

63 Min.Folge vom 10.03.2020Ab 12

Am Flughafen München überprüfen die Zollbeamten Christoph und David angekommene Passagiere auf Schmuggelware. Bei der Kontrolle einer Reiseführerin aus Tokio müssen die Beamten besonders auf zu viel unangemeldetes Bargeld achten. Und: In Frankfurt ist Dominic unterwegs, um Falschparker und liegengebliebene PKW abzuschleppen. Bei seinem ersten Einsatz parkt ein Auto trotz mobilem Halteverbot und blockiert damit eine Entrümpelung. Jetzt ist Schnelligkeit und Geschick gefragt.

