Folge 53: Sondertransport - Bundespolizei Trier
64 Min.Folge vom 13.03.2020Ab 12
Trier an der Grenze zu Luxemburg. Die zivilen Bundespolizisten Franzi und Berti starten in den Dienst mit einem besonderen Auftrag: Sie sollen einen Straftäter aus der JVA Trier nach Luxemburg bringen, um ihn dort der Polizei zu übergeben. Mit einem extra umgebauten VW Bus geht der Gefangenentransport los. Und: Der deutsche Hilfspolizist Daniel Hauler patrouilliert im Auftrag der Touristenpolizei auf der thailändischen Insel Koh Samui. Was erwartet ihn heute?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
