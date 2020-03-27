Ehemaliger Rennfahrer kontrolliert Motorräder - Polizei HildesheimJetzt kostenlos streamen
Folge 63: Ehemaliger Rennfahrer kontrolliert Motorräder - Polizei Hildesheim
64 Min.Folge vom 27.03.2020Ab 12
Die Rühler Schweiz gilt mit ihren kurvigen Straßen zu den beliebtesten Motorradregionen Deutschlands. Doch regelmäßig kommt es hier zu schweren Unfällen mit Bikern. Die Kontrollgruppe KRAD der Polizei Hildesheim geht in großen Kontrollaktionen dagegen vor. Und: Missachtete Halteverbote, zugeparkte Busspuren, dreiste Ausreden - der alltägliche Wahnsinn auf Wiesbadens Straßen. Doch die Parksünder der Hessenmetropole haben ihre Rechnung ohne Remo Ruf gemacht.
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12