Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Kabel EinsStaffel 2020Folge 76vom 17.04.2020
Gestohlenes Fahrzeug - Autobahnpolizei Brandenburg

Gestohlenes Fahrzeug - Autobahnpolizei BrandenburgJetzt kostenlos streamen

Folge 76: Gestohlenes Fahrzeug - Autobahnpolizei Brandenburg

63 Min.Folge vom 17.04.2020Ab 12

Auf der A12 zwischen Berliner Ring und Frankfurt an der Oder gerät ein Porsche Cayenne den Polizisten Norbert und Silvio ins Visier. Luxuslimousinen stehen bei Autodieben hoch im Kurs. Zudem hat der Wagen ein rotes Kennzeichen. Und: Der 51-jährige deutsche Küchenkontrolleur Markus Lordt übernimmt in Shanghai eine verwahrloste Kantine. Dabei ist hier nicht nur die sprachliche Barriere zwischen Küchenchef und Angestellten eine Herausforderung ...

Weitere Folgen in Staffel 2020

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs