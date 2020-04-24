Ekel Alarm - Lebensmittelkontrolleure StuttgartJetzt kostenlos streamen
Folge 81: Ekel Alarm - Lebensmittelkontrolleure Stuttgart
63 Min.Folge vom 24.04.2020Ab 12
Axel und Andreas sind Lebensmittelkontrolleure in Stuttgart. Sie mahnen zur Hygiene und decken Mängel auf. In einem Asia Restaurant geht es mit der Hygiene drunter und drüber. Doch der Chef ist nicht da. Und: Aschaffenburg. Schichtbeginn für Security-Chef Serkan Vural und sein Team. Sie sind für die Sicherheit der Gäste einer Hip-Hop Party verantwortlich. Um drei Uhr nachts bekommen sie einen Notfall über Funk: Im Club hat ein betrunkener Mann eine Frau sexuell belästigt.
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12