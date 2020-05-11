Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Staffel 2020
Folge 88
vom 11.05.2020
Fahren ohne Führerschein - BuPo Zittau

Fahren ohne Führerschein - BuPo ZittauJetzt kostenlos streamen

Folge 88: Fahren ohne Führerschein - BuPo Zittau

64 Min.
Folge vom 11.05.2020
Ab 12

Am Grenzübergang Zittau sorgen die Bundespolizisten Ronny und Michael für Sicherheit und Ordnung. Ihnen geht ein Mann aus Tschechien ins Netz, der wiederholt ohne Fahrerlaubnis über die Grenze nach Deutschland fährt. Und: In Bremerhaven liegen Lutz Klose und Nina Patermann vom Verkehrsdienst auf der Lauer. Egal ob Autotuning, Überladung, Fahren ohne Gurt oder schlechte Ladungssicherung: Den erfahrenen Ermittlern entgeht kein Verstoß gegen die Verkehrssicherheit.

