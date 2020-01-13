Busreisende aus Holland - Reise- und BuskontrolleJetzt kostenlos streamen
Folge 9: Busreisende aus Holland - Reise- und Buskontrolle
60 Min.Folge vom 13.01.2020Ab 12
Die Autobahnpolizisten Mark Baumgarten und Frank Lies kontrollieren auf der A2. Die Beamten halten einen Reisebus an. Die Passagiere kommen zum Teil aus Holland. Ein Verdacht auf Schmuggelware liegt nahe. Und: Hamburg und Umgebung ist das Gebiet des Abschleppunternehmens Buchholz. Fahrer Naim Selmanaj wird zu dem Unfallauto einer Frau gerufen. Da er so schnell wie möglich aufbrechen musste, weiß er noch nicht, was ihn erwartet. Wie schlimm ist der Schaden?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12