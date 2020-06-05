Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2020Folge 97vom 05.06.2020
Rollfeldraser - Vorfeldmeister Flughafen München

64 Min.Folge vom 05.06.2020Ab 12

Richard Hermann und Felix Jemiller sind Vorfeldmeister und für die Sicherheit der Verkehrswege am Münchner Flughafen zuständig. Mehr als 30 Stundenkilometer sind verboten. Mit Laser-Pistolen ziehen die beiden Meister Raser aus dem Verkehr. Und: Markus Holzknecht und Peter Lienbacher von der ASFINAG Salzburg kontrollieren an der deutsch-österreichischen Grenze. Wer keine gültige Vignette hat, wird gestoppt. Jeder Fahrer hat eine andere Ausrede oder will feilschen.

